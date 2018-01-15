İşitme engelli genci dolmuşta dövenler gözaltına alındı

İŞİTME ENGELLİ OLDUĞUNU EL İŞARETİ İLE ANLATINCA YUMRUK YEDİ

Yusuf Cevahir

İşitme engelli Ağit Acun (20), geçen hafta çarşamba günü Seyhan ilçesi, Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna bindi. Acun burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) tarafından öldüresiye dövüldü.Dolmuşun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Ağit Acun kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya adı karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.Bir kot fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirten Ağit Acun’un, iş çıkışı evine gitmek için dolmuşa bindiğini, dolmuştaykenbir kişinin sırtına dokunduğunu ve seslendiğini, kendisinin işitme engelli olduğunu el hareketi ile anlattığını, yanına gelen kişinin el hareketi yaptığını daha sonra yumruk attığını, toplam 5 kişi olduklarını ancak 3 kişinin kendisine saldırdığını söylediği belirtildi.Dolmuşun şoförü Gökhan Ç.’nin ise aracında yolcuların yüksek sesle konuştuklarını ve küfürleşmeye başladıklarını, sonradan işitme engelli olduğunu öğrendiği gencin arkada bulunan yolcular tarafından darp edildiğini, darp eden kişilerin araçtan indiğini kendisinin de dolmuşla birlikte polis merkezine gittiğini anlattığı öğrenildi.Gözaltına alınan 4 kişinin sorgulaması sürüyor.