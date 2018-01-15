İşitme engelli genci dolmuşta dövenler tutuklandı

SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KICK BOKS LİSANSI VAR

İŞİTME ENGELLİ OLDUĞUNU EL İŞARETİ İLE ANLATINCA YUMRUK YEDİ

TUTUKLANDILAR

Yusuf Cevahir

İşitme ve konuşma engelli Agit Acun (20), geçen hafta çarşamba günü Seyhan ilçesi, Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna bindi. Acun burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) tarafından öldüresiye dövüldü.Kick boks lisansı bulunan Ahmet Günsel'in, Agit Acun'a en fazla vuran isim olduğu görüldü.Dolmuşun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Agit Acun kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya adı karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.Bir kot fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirten Agit Acun’un, iş çıkışı evine gitmek için dolmuşa bindiğini, dolmuştaykenbir kişinin sırtına dokunduğunu ve seslendiğini, kendisinin işitme engelli olduğunu el hareketi ile anlattığını, yanına gelen kişinin el hareketi yaptığını daha sonra yumruk attığını, toplam 5 kişi olduklarını ancak 3 kişinin kendisine saldırdığını söylediği belirtildi.Dolmuşun şoförü Gökhan Ç.’nin ise aracında yolcuların yüksek sesle konuştuklarını ve küfürleşmeye başladıklarını, sonradan işitme engelli olduğunu öğrendiği gencin arkada bulunan yolcular tarafından darp edildiğini, darp eden kişilerin araçtan indiğini kendisinin de dolmuşla birlikte polis merkezine gittiğini anlattığı öğrenildi.İşitme engelli Agit Acun’u, bindiği minibüste döven üniversite öğrencilerive, ’birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.