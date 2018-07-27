Isıya dayanıklı yeni cam biberonlar
Emzirmenin yanında bebekleri biberon ile de beslenen anneler için biberonların özellikleri ve nitelikleri de oldukça önemli. Anneler ve bebeklerin hayatını kolaylaştıran ürünler üreten Wee Baby, cam biberonlarını yeniden tasarladı. Yeni cam biberonlar, ısıya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor
Geniş Ağızlı Isıya Dayanıklı Cam Biberonlar’ın özel tasarlanmış biberon emziği, beslenme sırasında emziğin birbirine yapışmasını engelliyor. Böylece bebeklerin konforlu ve kesintisiz beslenmesi sağlanıyor. Kristal berraklığı görünümüyle annelerin tercih edeceği biberon, özel saf borosilikat camdan üretiliyor. +200 C ile -20 C ye kadar ısı değişikliklerine dayanıklılık gösteriyor. Hızlı sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olan biberon ile anneler dondurulan sütü rahatlıkla biberonun içine koyup ılıklaştırabilirler.