Isıya dayanıklı yeni cam biberonlar Emzirmenin yanında bebekleri biberon ile de beslenen anneler için biberonların özellikleri ve nitelikleri de oldukça önemli. Anneler ve bebeklerin hayatını kolaylaştıran ürünler üreten Wee Baby, cam biberonlarını yeniden tasarladı. Yeni cam biberonlar, ısıya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor