İskelede korku dolu dakikalar kamerada

Beşiktaş’ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı. Tekne yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. Kameraya yansıyan kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

3 YOLCU YARALANDI

Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne hızla iskeleye girdi. İskelede yolcu almak için bekleyen tekneye sürten yolcu dolu tekne, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

YOLCULARIN DURUMU İYİ

O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu teknedeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine iskeleye ambulans sevk edildi. Hastaneye götürülen yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi.