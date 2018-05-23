İşkence edilerek bacakları kesilen 'Sızı' köpek yaşama tutundu!

Yaklaşık bir hafta önce önce Balıkesir'in Karamanlar Köyü'nde üç bacağı kesilerek işkence edilen ve ölüme terk edilen 8 yaşındaki köpeğe önce Balıkesir Belediyesi, ardından hayvanseverler sahip çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla belediyeye bağlı ekipler yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak barınağa götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan köpeğin fotoğrafları ve hikayesi sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımı görüp işkence mağduru köpeğin hikayesinden etkilenen Hayvansever Tutku Gümüş, yaralı köpeği alarak kilometrelerce yol götürüp İstanbul'a getirdi. Burada özel bir klinikte tedavisine devam edilen köpeğe Sızı ismi verildi. Zorlu bir tedavi sürecinden geçecek olan Sızı köpeğin yeniden yürüyebilmesi için bir dizi ameliyat , fizik tedavi ve protez uygulaması gerekiyor.

Yaşadığı travmayı henüz üzerinden atamayan Sızı Köpeğin uzun süreli rehabilitasyona ve tedaviye ihtiyacı olduğu belirtildi. Sızı köpeğin sağlığına kavuşması için kilometrelerce yol kat eden genç hayvansever Tutku Gümüş ise, Sızı'ya işkence yapan kişilerin bulunup cezalandırılmasını istiyor. Sızı'nın bütün tedavi süreciyle yakından ilgilenen Tutku Gümüş, kurucu üyesi olduğu Engelli Canları Yaşatma ve Koruma Derneği ile daha çok engelli sokak hayvanına ulaşıp onların yeniden hayata tutunmasına öncülük etmek istiyor.

"TEKRAR ONU HAYATA DÖNDÜRMEK LAZIM"

Sızı köpeğin sağlık durumuna ilişkin bilgiler veren Veteriner Hekim Burak Uçar, “Sızı çok kan kaybetmiş. İki bacağında ciddi, pati kısmında kesik yaraları ve kopma görüyoruz. Bir bacağında da bir buçuk, iki santim derinliğinde bir kesiği var. Maalesef ki o bacağındaki kesik de kesici bir aletle yapılmışa benziyor. Bu da çok can sıkıcı ve şüphe uyandırıcı bir durum. Çok kan kaybettiği için kan tablosunda ciddi kansızlık var. Yaraları tahminen 5 ila 7 gün arasında iyileşecek bir vak'a bu. Yaraları da enfekte olmuş. Ama düzelteceğimize inanıyoruz. Yaşatmayı başarabilirsek protez çalışması yapmayı düşünüyoruz. İlk bir hafta çok kritiktir. Septisemi tablosu ilerleye de bilir. Burada antibiyotiklerden aldığımız yanıt çok önemli. Şayet antibiyotiklerden iyi yanıt alamazsak ölü dokuları uzaklaştırmak adına bacakları biz de kesmek zorunda kalacağız. Her şey yolunda giderse, enfeksiyonu kırmayı başarırsak protez çalışmaları, köpeğin fizik tedavisi ve yürümesi 2-3 ayı rahatlıkla bulacaktır. Uzun ve zorlu bir süreç olacak. Psikolojik hali iyi değil. Köpeğin duruşundan da belli. Üç bacağını kullanamayan bir hayvan ne kadar mutlu olabilecekse o da o durumda. Çok mutsuz ve huzursuz. Kolay kolay da toparlayamayacaktır. Bir süre bu köpekle çok iyi ilgilenip, tekrar onu hayata döndürmek lazım” dedi.

"BİZLER ELİMİZDEN GELENİ HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN YAPACAĞIZ”

Sızı'nın hikayesini gördüğünde çok etkilendiğini ve İstanbul'dan kalkıp Balıkesir'e gittiğini söyleyen Tutku Gümüş ise, “Olay Balıkesir Karamanlar Köyü’nde gerçekleşmiş. İlk önce Büyükşehir Belediyesi alıyor, tedavisini yapıyor, “Balıkesirim” sayfası ilanı geçiyor ve bizler dernek yetkilileri olarak Sızı’yı himayemize aldık. Eğer bu olayı bir kişiler, kişilerce yapılmışsa bu olayı faillerinin bulunmasını istiyoruz. Engelli Canları Yaşatma ve Koruma Derneği olarak bizler himayemize aldık. Yuvalanmak isteyen, Sızı’ya aile olmak isteyenler olursa, Sızı hangisiyle iyi iletişim kurarsa sahibini seçeceğiz ve ömür boyu onlarla mutlu mesut yaşayacak. Bizler elimizden geleni hayata döndürmek için yapacağız” diye konuştu.