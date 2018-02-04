İskenderun'da selfie için vagonun üstüne çıkan iki çocuk elektrik akımına kapıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde selfie (özçekim) yapmak için tren istasyonundaki bir vagonun üzerine çıkan 2 çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

04 Şubat 2018, Pazar 17:54
İskenderun'da selfie için vagonun üstüne çıkan iki çocuk elektrik akımına kapıldı
İskenderun Tren İstasyonu’nda bir vagonun üzerine çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) cep telefonları ile özçekim yapmak istedi. İki çocuk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İstasyondaki görevliler çocukların yardımlarına koştu. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan çocuklar için sağlık ekipleri çağrıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki çocuğun tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


 


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