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İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 6 uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı

25 Mayıs 2018, Cuma 10:09
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İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar’ kapsamında 11 - 18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 6 operasyonda toplamda 10 bin 950 gram esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. 

Gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

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