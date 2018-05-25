İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 6 uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı
İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar’ kapsamında 11 - 18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 6 operasyonda toplamda 10 bin 950 gram esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.