Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından İskenderun'un farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, kutlamalara katıldı.

ANNE VE ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

Coşkulu kutlama sırasında yakılan meşaleler nedeniyle bir otomobil içerisinde yangın çıktı. Yangında otomobil içerisinde anne ve çocuk korku dolu anlar yaşarken, çevredekilerin de yardımıyla son anda kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA



