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İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokaklara dökülen sarı kırmızılı taraftar, coşku dolu anlar yaşadı. Yakılan meşaleler nedeniyle yangın çıkan bir otomobilde anne ve çocuk son anda kurtarıldı

19 Mayıs 2018, Cumartesi 23:28 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2018, Cumartesi 23:31
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Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından İskenderun'un farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, kutlamalara katıldı.

ANNE VE ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

Coşkulu kutlama sırasında yakılan meşaleler nedeniyle bir otomobil içerisinde yangın çıktı. Yangında otomobil içerisinde anne ve çocuk korku dolu anlar yaşarken, çevredekilerin de yardımıyla son anda kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA


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