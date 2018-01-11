İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması (İSKİ su kesintisi)

Mehmet Nuri Turan

'un her iki yakasında da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (yle ilgili bir açıklama yaptı. İSKİ'nin açıklamasına rağmen vatandaşlar su kesintisi nedeniyle,gibi aramalar yapıyor. Peki, İstanbul'un 10 ilçesinde yaşananİşte su kesintisiyle ilgili detaylar venin açıklaması...Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı'nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir.Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde bugün saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz.