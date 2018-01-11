İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması (İSKİ su kesintisi)

İstanbul
'un her iki yakasında da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi
yle ilgili bir açıklama yaptı. İSKİ'nin açıklamasına rağmen vatandaşlar su kesintisi nedeniyle, "İSKİ arıza, İSKİ su kesintisi, İSKİ su kesintisi ne zamana kadar sürecek? İSKİ Beşiktaş su kesintisi, İSKİ Ümraniye su kesintisi, İSKİ Bakırköy su kesintisi"
gibi aramalar yapıyor. Peki, İstanbul'un 10 ilçesinde yaşanan su kesintisi ne kadar sürecek?
İşte su kesintisiyle ilgili detaylar ve İSKİ'
nin açıklaması...
İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:
Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı'nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir.
Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde bugün saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz.
Mehmet Nuri Turan