İSKİ'den "fatura tahsilatı" uyarısı



MAĞDUR OLMAMAK İÇİN DİKKAT EDİN UYARISI

Adem Özdoğan

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun abone memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflediği, tahsilat ağının güvenli ve 7 gün, 24 saat ulaşılabilir bir şekilde yönetildiği belirtildi."Ancak zaman zaman İstanbulluların yetkili olmayan yerlerden gerçekleştirdikleri İSKİ fatura ödemeleri mağduriyete sebep olabilmektedir. İSKİ, kurumsal web sitesi (www.iski.gov.tr) üzerinden, İSKİ cep uygulamaları, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr), Alo 185, PTT, anlaşmalı bankalar ve İSKİ veznelerinden fatura tahsilatı yapmaktadır. Ayrıca, yetkili ödeme merkezleri üzerinden de ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kurumumuzla ilişkisi olmayan, yetkisiz veya kötü niyetli kişilerce abonelerimiz zaman zaman mağdur edilebilmektedir."Vatandaşların yetkili ödeme merkezlerini "http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/musteri-hizmetleri/odeme-noktalari" internet adresinden veya faturalarının arkasındaki bölümden öğrenebileceklerine dikkati çekilen açıklamada, abonelerin mağdur olmamaları için fatura ödemelerinde bahsi geçen hususlara dikkat etmesi istendi.