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İSKİ'den İstanbullulara don uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbullulara uyarıda bulundu

İSKİ'den İstanbullulara don uyarısı
Hava sıcaklığının gece 0 C’nin altına düşmesi beklenirken İSKİ’den yapılan açıklamada açıkta bulunan su sayaçlarına donma tehlikesine karşı önlem alınması uyarısı yapıldı. İSKİ, su sayaç ve tesisatlarının soğuk hava koşulları nedeniyle donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, İstanbulluların bu konuda önlem alması gerektiğini bildirdi.

AÇIKTAKİ SAYAÇLAR MUHAFAZA ALTINA ALINMALI


İSKİ’den yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 0 C’nin altına düşmesi beklendiği kaydedildi.

Sayaç ve tesisatların sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)


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