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İSKİ'den İstanbullulara kötü haber! 24 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından 5 Şubat Pazartesi gününden 6 Şubat Salı gününe kadar bazı bölgelerde 24 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı

03 Şubat 2018, Cumartesi 16:34
İSKİ'den İstanbullulara kötü haber! 24 saat su verilemeyecek
İSKİ’den yapılan açıklama şöyle:

"Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Kağıthane: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.

Sarıyer: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri."

 


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