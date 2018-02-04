İSKİ'den İstanbullulara kötü haber! 24 saat su yok (İstanbul'da su kesintisi)

Su Alamayacak Bölgeler:

Senim Tanay

den yapılan açıklama şöyle:"Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri."