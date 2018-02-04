İSKİ'den İstanbullulara kötü haber! 24 saat su yok (İstanbul'da su kesintisi)

İSKİ’
den yapılan açıklama şöyle:
"Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su Alamayacak Bölgeler:
Kağıthane:
Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.
Sarıyer:
Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.
Beşiktaş:
Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri."
Senim Tanay