Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

İSKİ'den su kesintisi açıklaması (4 Mayıs- 5 Mayıs)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi. 

İSKİ'den su kesintisi açıklaması (4 Mayıs- 5 Mayıs)
İSKİ tarafından su kesintisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mahmutbey Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 4 Mayıs 2018 Cuma günü 15.00 ile 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler; Bağcılar ilçesinde Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesi'nin alt kotları, Esenler ilçesinde Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahalleleri" denildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeşilçam'ın kalbe dokunan yönü

Yeşilçam'ın kalbe dokunan yönü
Doğum yapamayan kediye sezaryen

Doğum yapamayan kediye sezaryen
O stajyer artık yetişkin film yıldızı

O stajyer artık yetişkin film yıldızı

Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek

Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek
Anneler Günü için 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek

Anneler Günü için 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Asılsız ihbar uçağı pist başından geri döndürdü

Asılsız ihbar uçağı pist başından geri döndürdü
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim neden böyle?

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim neden böyle?

5 asırlık gelenek: ‘Kamçı şenlikleri’

5 asırlık gelenek: ‘Kamçı şenlikleri’
Diyarbakır'da 5 asırlık gelenek: Kamçı şenlikleri

Diyarbakır'da 5 asırlık gelenek: Kamçı şenlikleri
Amanos Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Amanos Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı