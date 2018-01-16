İŞKUR'a verdiği şikâyet dilekçesi işleme konulmayınca çıplak eylem yaptı



POLİS İKNA EDİP GİYDİRDİ

Yusuf Cevahir

SGK’dan hak ettiği maaşın 8 aydır ödenmemesine tepki gösteren Battal Sağır, durumu öğrenmek için bir süre önce İŞKUR’a başvuru yaptı. Burada memurun kendisine iddiaya göre, "Senin maaş alman hayatın olağan akışına aykırı" demesi üzerine sinirlenen Sağır, şikâyet dilekçesi yazdı.Bugün tekrar İŞKUR’a giden Battal Sağır, şikâyet dilekçesinin de işleme konulmadığını öğrendi. Bu duruma kızan adam, kurumun Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki binasının önünde giysilerini çıkardı.Duruma anlam veremeyen çevredekiler, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, üzerinde sadece iç çamaşırı kalan Battal Sağır'ı ikna edip kıyafetlerini giymesini sağladı. Sağır'ın ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesinin ardından, çevredeki kalabalık dağıldı.