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İŞKUR'a verdiği şikâyet dilekçesi işleme konulmayınca çıplak eylem yaptı

İzmir'de, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) 8 aydır maaş alamayan işçi, şikâyet dilekçesinin de işleme konulmamasına tepki gösterdi. Battal Sağır adlı işçi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde, sadece iç çamaşırı kalacak şekilde çıplak eylem yaptı

16 Ocak 2018, Salı 17:19
İŞKUR'a verdiği şikâyet dilekçesi işleme konulmayınca çıplak eylem yaptı
SGK’dan hak ettiği maaşın 8 aydır ödenmemesine tepki gösteren Battal Sağır, durumu öğrenmek için bir süre önce İŞKUR’a başvuru yaptı. Burada memurun kendisine iddiaya göre, "Senin maaş alman hayatın olağan akışına aykırı" demesi üzerine sinirlenen Sağır, şikâyet dilekçesi yazdı.



Bugün tekrar İŞKUR’a giden Battal Sağır, şikâyet dilekçesinin de işleme konulmadığını öğrendi. Bu duruma kızan adam, kurumun Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki binasının önünde giysilerini çıkardı.


POLİS İKNA EDİP GİYDİRDİ


Duruma anlam veremeyen çevredekiler, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, üzerinde sadece iç çamaşırı kalan Battal Sağır'ı ikna edip kıyafetlerini giymesini sağladı. Sağır'ın ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesinin ardından, çevredeki kalabalık dağıldı.


 


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