İŞKUR önünde metrelerce kuyruk!

Kentteki işsizler müraacat için önceki geceden Çalışma ve İş Kurumu’na (İŞKUR)
akın etti. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle İŞKUR
önünde uzun kuyruk oluştu. Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda kuyruğa girmesi dikkat çekti.
KURA İLE SEÇİLECEKLER
Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 6 ay süreyle 3 bin 250 geçici işçi alınacağı açıklandı. Kentteki çok sayıda işsiz, müracaat için İŞKUR'a başvurdu.
Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle İŞKUR
önünde uzun kuyruk ve yoğunluk oluştu. Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracatta bulunduğu İŞKUR
'daki başvuruların 11 Mayıs'a kadar süreceği, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği belirtildi.
Erdinç Şahin