İŞKUR önünde metrelerce kuyruk!

KURA İLE SEÇİLECEKLER

Erdinç Şahin

Kentteki işsizler müraacat için önceki gecedenakın etti. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyleönünde uzun kuyruk oluştu. Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda kuyruğa girmesi dikkat çekti.Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 6 ay süreyle 3 bin 250 geçici işçi alınacağı açıklandı. Kentteki çok sayıda işsiz, müracaat için İŞKUR'a başvurdu.Başvuru sayısının fazla olması nedeniyleönünde uzun kuyruk ve yoğunluk oluştu. Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracatta bulunduğu'daki başvuruların 11 Mayıs'a kadar süreceği, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği belirtildi.