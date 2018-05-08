Islak mendile yasak

ATIKLAR DOĞADA NE KADAR SÜREDE YOK OLUYOR?

Büşra Kamış

İngiltere'de plastik kirliliğine karşı başlatılan mücadele kapsamında, 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündeme geldi.Islak mendiller doğada uzun süre yok olmuyor ve tuvalete atıldıkları zaman kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açıyor.Strafor 5000 yılCam Şişe 4000 yılPlastik 1000 yılPoliüretan 1000 yılTelefon kartı 1000 yılBalık oltası 600 yılPlastik tabak 500 yılPet şişe 400 yılPil 300 yılAlüminyum 100 yılÇakmak 100 yılCiklet 5 yılSigara 1 yılBez parçası 6 ayGazete 3 ayKağıt havlu 1 ay