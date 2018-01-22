Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü

MONTLARINI ÇIKARTIP ÖRTTÜLER

Şehit Yüksel Kapdan'ın kardeşi Kürşat Kapdan ağabeyinin fotoğrafını böyle öptü.

Senim Tanay

Bitlis Hizan'daki İncirli Köyü'nde PKK’lı teröristlere yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan için memleketi Çankırı'da tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı, dualar edildi. Şehit baba Abdurrahman Kapdan, anne Satı Kapdan ve şehidin kardeşleri Erdem ve Kürşat Kapdan güçlükle ayakta durabildi.Şehidin cenazesi daha sonra Esentepe Merkez Camisine getirildi. Burada aile yakınları şehit Kapdan´ın tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.Törende sağanak yağmurun etkili olmasıyla şehit Yüksel Kapdan'ın kardeşi Kürşat Kapdan, montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine örttü.Bunun üzerine şehidin bazı arkadaşları da montlarını çıkartarak tabuta örtmesi törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan’ın cenazesi, Esentepe Aile Mezarlığı’na defnedildi.