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Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü

Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) bugün memleketi Çankırı’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Kürşat Kapdan'ın sağanağın başladığı anda montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna örtmesi, duygu dolu anlar yaşattı

22 Ocak 2018, Pazartesi 16:26
Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü
Bitlis Hizan'daki İncirli Köyü'nde PKK’lı teröristlere yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan için memleketi Çankırı'da tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı, dualar edildi. Şehit baba Abdurrahman Kapdan, anne Satı Kapdan ve şehidin kardeşleri Erdem ve Kürşat Kapdan güçlükle ayakta durabildi.

MONTLARINI ÇIKARTIP ÖRTTÜLER

Şehidin cenazesi daha sonra Esentepe Merkez Camisine getirildi. Burada aile yakınları şehit Kapdan´ın tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.


Şehit Yüksel Kapdan'ın kardeşi Kürşat Kapdan ağabeyinin fotoğrafını böyle öptü.

Törende sağanak yağmurun etkili olmasıyla şehit Yüksel Kapdan'ın kardeşi Kürşat Kapdan, montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine örttü.



Bunun üzerine şehidin bazı arkadaşları da montlarını çıkartarak tabuta örtmesi törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan’ın cenazesi, Esentepe Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)


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