İşlediği cinayeti 3 gün sonra itiraf etti 

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir genç kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyen şahsı bıçakladığını 3 gün sonra polise gidip itiraf etti. Ekipler eve gittiklerinde şahsın cansız bedeni ile karşılaştı

İşlediği cinayeti 3 gün sonra itiraf etti 
29 Ocak tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde A.Y. (54) isimli kişinin villasında korkunç bir olay yaşandı. 

Kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyen kişiyi bıçaklayarak yaralayan 17 yaşındaki F.E. isimli genç, vicdan azabına dayamayarak 3 gün sonra polise gidip yaşadıklarını anlatınca cinayet ortaya çıktı.
 

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ 


Öldürdüğü kişinin aracını alarak ilçeyi terk ettikten 3 gün sonra geri gelerek Karabük Emniyet Müdürlüğüne gelen F.E. isimli şahıs burada başından geçenleri polislere anlattı. F.E. polise verdiği ifadede 29 Ocak Pazartesi akşamı daha önceden tanıdığı A.Y. (54) isimli kişinin kendisini telefonla arayarak buluştuklarını söyleyerek, “Çarşıda buluştuktan sonra A.Y.’nin evine giderek burada alkol aldık. Daha sonra evden çıkmak istediğim sırada A.Y. bana cinsel ilişki teklif etti. "


 

"VİCDAN AZABI ÇEKİNCE TESLİM OLDUM"


F.E, "Ben karşı çıkınca bıçak çekerek tehdit edince tartışmaya başladık. Bir anlık boşluğunda elindeki bıçağı alarak yaraladım. Kanlar içinde yere düşünce ben de A.Y.’ye ait araçla Safranbolu’dan ayrıldım. Bir müddet sonra vicdan azabı çekince geri gelip teslim oldum” dedi.
 

VİLLAYA GİDEN EKİPLER CESETLE KARŞILAŞTI


F.E.’nin verdiği ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler Safranbolu ilçesinde A.Y. isimli kişinin villasına gidererek, şahsın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.Y.’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.


 

TUTUKLANDI VE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI


Emniyetteki ifadesinin ardından Savcılığa sevk edilen 17 yaşındaki F.E. buradaki ifadesinin ardından yeniden cinayetin yaşandığı eve getirilerek keşif yaptırıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı villada Safranbolu Cumhuriyet Savcısı’nın gözetiminde yapılan keşif sonrası F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan F.E. isimli şahsın daha önce yurtta kaldığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


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