İşlemediği cinayetten 27 yıl yattı, artık özgür

New York'ta, 1991 yılında henüz 14 yaşındayken, arkadaşı Rosean Hargrave ile birlikte arabasını çalmak istedikleri bir polisi kasten öldürme suçundan hüküm giyen John Bunn, özgür kaldı. Bunn, suçu işlemediğini ve ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu savunmasına rağmen, cinayetten hüküm giymişti.





2009’daki şartlı tahliye talebi de reddedilen Bunn'un kaderi, cinayet soruşturmasını yürüten detektif Louis Scarcella’nın olay yerine yanıltıcı kanıt koyduğu ortaya çıkınca değişti.

Yeniden görülen davada suçsuzluğuna karar verilerek serbest bırakılan Bunn, “27 yıldır hayatım için savaşıyordum ve bugün masum olduğum kanıtlandı. Yaşadığım sevinci tarif edemiyorum” şeklinde konuştu ve sevinçten ağlayarak kendisini özgür bırakan hakimin ellerine sarıldı.

Mahkeme salonundakiler kararı ayakta alkışladı.