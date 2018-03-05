İşlenmiş et paniği! Tek tek topluyorlar!

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, tüketime hazır halde bulunan bütün işlenmiş et ürünlerinin raflardan toplanmasını talep ederken, halktan işlenmiş etten kaçınmalarını istedi. Bakanlık, bir üründe salgın bir hastalığın izlerine rastlandığını açıkladı

İşlenmiş et paniği! Tek tek topluyorlar!
Güney Afrika'da işlenmiş et konusunda halkta büyük panik yaratan bir açıklama yapıldı.  2 Mart tarihinden itibaren işlenmiş etlere ilişkin 948 vakanın tespit edildiği ifade edildi.

'Polony' ismiyle bilinen ve Enterprise Food-Production tarafından üretilen bir üründe yaşanan sorun nedeniyle halka tüm işlenmiş et ürünlerinden kaçınmaları talimatı verildi. 
 

LISTERIA SALGINI NEDİR?


Listeriosis, Listeria monocytogenes adlı bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Bu bakteri sularda ve kanalizasyonlarda bulunabilir, buralardan da hayvanlara geçebilir. Bakteri bu şekilde hayvanların gübreleriyle toprağa ve bu toprakta yetişen sebze ve meyvelere, çiğ süte, hayvan etine vs. bulaşabilir. Bu gıdalar tüketildiğinde Listeria bakterisi insana da bulaşmış olur.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Katar'da darbe girişiminin belgeleri ortaya çıktı

Katar'da darbe girişiminin belgeleri ortaya çıktı
BM'nin yardım konvoyu Doğu Guta'ya giremedi

BM'nin yardım konvoyu Doğu Guta'ya giremedi
Kameralı seks başkenti Bükreş

Kameralı seks başkenti Bükreş
Hindistan'da kanalizasyondan timsah çıktı

Hindistan'da kanalizasyondan timsah çıktı
Femen'den Berlusconi'ye protesto!

Femen'den Berlusconi'ye protesto!
AB terör içeriklerinin 1 saatte silinmesini şart koştu

AB terör içeriklerinin 1 saatte silinmesini şart koştu
İzlanda'da bitcoin madenciliğinde kullanılan 600 bilgisayar çalındı

İzlanda'da bitcoin madenciliğinde kullanılan 600 bilgisayar çalındı
Uzaylılar Atlantik'teki adaya mı düştü?

Uzaylılar Atlantik'teki adaya mı düştü?
Dünya Rus senatörün saçlarını konuşuyor!

Dünya Rus senatörün saçlarını konuşuyor!

Benzincideki cinsel ilişki ölümle bitti

Benzincideki cinsel ilişki ölümle bitti
İsviçre halkı televizyon ve radyo vergisi ödemeyi tercih etti

İsviçre halkı televizyon ve radyo vergisi ödemeyi tercih etti