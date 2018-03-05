İşlenmiş et paniği! Tek tek topluyorlar!

LISTERIA SALGINI NEDİR?

Nazlı Erdol

'dakonusunda halkta büyük panik yaratan bir açıklama yapıldı. 2 Mart tarihinden itibaren işlenmiş etlere ilişkin 948 vakanın tespit edildiği ifade edildi.' ismiyle bilinen vetarafından üretilen bir üründe yaşanan sorun nedeniyle halka tümürünlerinden kaçınmaları talimatı verildi.Listeriosis,adlı bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.Busularda ve kanalizasyonlarda bulunabilir, buralardan da hayvanlara geçebilir. Bakteri bu şekilde hayvanların gübreleriyle toprağa ve bu toprakta yetişen sebze ve meyvelere, çiğ süte, hayvan etine vs. bulaşabilir. Bu gıdalar tüketildiğindebakterisi insana da bulaşmış olur.