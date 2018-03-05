İşlenmiş et paniği! Tek tek topluyorlar!

Güney Afrika
'da işlenmiş et
konusunda halkta büyük panik yaratan bir açıklama yapıldı. 2 Mart tarihinden itibaren işlenmiş etlere ilişkin 948 vakanın tespit edildiği ifade edildi.
'Polony
' ismiyle bilinen ve Enterprise Food-Production
tarafından üretilen bir üründe yaşanan sorun nedeniyle halka tüm işlenmiş et
ürünlerinden kaçınmaları talimatı verildi.
LISTERIA SALGINI NEDİR?
Listeriosis, Listeria monocytogenes
adlı bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.
Bu bakteri
sularda ve kanalizasyonlarda bulunabilir, buralardan da hayvanlara geçebilir. Bakteri bu şekilde hayvanların gübreleriyle toprağa ve bu toprakta yetişen sebze ve meyvelere, çiğ süte, hayvan etine vs. bulaşabilir. Bu gıdalar tüketildiğinde Listeria
bakterisi insana da bulaşmış olur.
Nazlı Erdol