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İşletmeciler, tentelerin kaldırılması kararına karşı yolu kapattı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kafeterya sahipleri ve çalışanları, belediyenin, kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını, yolu trafiğe kapatarak protesto etti. Eylemcilere, belediye tarafından yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.

İşletmeciler, tentelerin kaldırılması kararına karşı yolu kapattı
Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan, çoğunluğu kafeterya yaklaşık 15 işletme sahibi ve çalışanları, belediyenin, kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını protesto etti.
 

YOLU ULAŞIMA KAPATTILAR


İşletmeciler ve çalışanları, iş yerlerine gelen belediye ekiplerine tepki olarak yolu trafiğe ulaşıma kapattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen polis, eylemcilerle görüştü.



İş yeri sahipleri, belediye başkanının gelmesini istedi. Emniyet yetkililerinin, belediye başkanıyla konuşacaklarının sözünü vermesi üzerine işletmeciler yolu açtı. Belediye tarafından işletme sahiplerine yıkım için 1 hafta daha süre tanındığı belirtildi.


 


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