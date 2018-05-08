İşletmesi sular altında kalan Hayko Cepkin'den açıklama

150 BİN LİRALIK MADDİ HASAR

HAYVANLARI SON ANDA KURTARDILAR

Mine Bozkurt

Selçuk - Şirince yolu üzerindeki dere yatağının taşması ile bölgede bulunan birçok ev ve iş yerleri sular altında kaldı.Dere yakınında bulunan çok sayıda ev, tarla ve iş yerleri zarar gördü.Sanatçı'in de kamp alanın bulunduğu işletme büyük zarar gördü. Yaklaşık 150 bin TL maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarları yıkıldı. Yağmur suları, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de zarar verdi.Hayko Cepkin'in işlettiği kamp alanında bulunan çiftlik hayvanları son anda kurtarıldı.Yaşanan felaketle ilgili açıklama yapan Cepkin şunları söyledi:Selçuk'ta yaşanan sel felaketinde, herkeste olduğu gibi bizde de, yani Varil Camping'de de ciddi hasar meydana gelmiştir.Tüm bebeklerimizi Özcan ve Yücel Bey'in büyük özverisi kurtarmıştır. Doğa verir doğa alır, herkes sağlam gerisi boş benim için...Herkesi tahliye ettik herkes huzurlu. İyi ki işletme kapalı ve konaklayan kimse yoktu. İşletmeyi bu yıl ısrarla açmamak malum olmuş demek ki...