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İşletmesi sular altında kalan Hayko Cepkin'den açıklama

Ege’yi etkisi altına alan sel felaketi sanatçı Hayko Cepkin'i de vurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada işletmenin son durumunu dile getiren Cepkin, 'İşletmeyi bu yıl ısrarla açmamak malum olmuş demek ki' dedi

İşletmesi sular altında kalan Hayko Cepkin'den açıklama
Selçuk - Şirince yolu üzerindeki dere yatağının taşması ile bölgede bulunan birçok ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Dere yakınında bulunan çok sayıda ev, tarla ve iş yerleri zarar gördü.

150 BİN LİRALIK MADDİ HASAR


Sanatçı Hayko Cepkin'in de kamp alanın bulunduğu işletme büyük zarar gördü. Yaklaşık 150 bin TL maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarları yıkıldı. Yağmur suları, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de zarar verdi.

HAYVANLARI SON ANDA KURTARDILAR


Hayko Cepkin'in işlettiği kamp alanında bulunan çiftlik hayvanları son anda kurtarıldı.



Yaşanan felaketle ilgili açıklama yapan Cepkin şunları söyledi:

Selçuk'ta yaşanan sel felaketinde, herkeste olduğu gibi bizde de, yani Varil Camping'de de ciddi hasar meydana gelmiştir.

Tüm bebeklerimizi Özcan ve Yücel Bey'in büyük özverisi kurtarmıştır. Doğa verir doğa alır, herkes sağlam gerisi boş benim için...

Herkesi tahliye ettik herkes huzurlu. İyi ki işletme kapalı ve konaklayan kimse yoktu. İşletmeyi bu yıl ısrarla açmamak malum olmuş demek ki...
 


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