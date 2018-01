İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Siz bir de ünlü kardeşine bakın!

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 'MEHMET' KARAKTERİ

Kut'ül Amare nedir? Mehmetçik Kut'ül Amare saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN KARDEŞİ AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare dizisinin tanıtımına katıldı

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE DİZİSİNİN HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Elif Bayram

TRT1 yepyeni bir diziyi seyirci ile buluşturdu. Irak bölgesinde İngilizlere karşı kazanılmış zafer olanhadisesini konu alanyıldızlarından biri de Darülfünun talebesi Mehmet rolü ile izleyeceğimiz İsmail Ege Şaşmaz. Peki, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz kimdir ve kaç yaşındadır?1993 yılında Manisa’da dünyaya gelenManisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi aldı ve birincilikle mezun oldu. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol aldı.TRT ekranlarında yayınlanandizisinde Mehmet Ozan Dolunay, Asena Tuğal, Bahar Şahin ve Doğan Akdoğan ile birlikte başrolü paylaşmış ve Fırat karakterini canlandırdı. Son olarak TRT1 ekranlarının büyük prodüksiyonlu diziside Mehmet karakteri ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Başarılı oyuncu kadrosu ile iddialı gelen dizide Kaan Taşaner, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve İlker Aksum gibi oyuncularla beraber rol alıyor.20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir genç. Mazlumun yanında, asi ruhlu ve inatçı bir kişilik. Anne ve babasını 5 yaşındasavaşında kaybettiğinden beri Hüsrev tarafından büyütülmüş. Vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir aslan parçası.kardeşida en az abisi kadar ünlü bir oyuncu. Söz dizisinin efsane timinde Çaylak karakteri ile boy gösteren Aytaç Şaşmaz sergilediği performansla büyük beğeni kazanmaya devam ediyor. Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul’da doğdu.Oyuncukardeşi olanoyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Kötü Çocuk sinema filmi ile yaşadı. Şu an ise Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alıyor ve Uzman Çavuş Feyzullah karakterini canlandırıyor. Ayrıca Aytaç Şaşmaz Coca Cola reklam filminde de rol aldı.Dizinin başrollerindeyer alıyor.dizisi, Birinci Cihan Harbi'ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey'in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu'na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olankonu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacak. Bunun yanında Mehmet'in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacak.Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey'in bulunduğubirlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecek. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecek. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut'ül Amare destanının mimarı olacak.Osmanlı Devleti'nin, İngilizlerikuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu'nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacak. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacak.