İsmail favori! Plase Şener ve Dirar...

İSMAİL KÖYBAŞI 11'DE AMA...

Erdinç Şahin

Haftayıgalibiyetiyle kapatıp liderle arasındaki puan farkını ikiye indirenmaçına çevrildi.Sarı-Lacivertlilerde derbi öncesi en çok merak edilen konu ise sol bekte kimin oynayacağı..., bu bölge için İsmail Köybaşı'nın hazır olduğunu vurgulasa da maç içerisinde oluşabilecek sorunlara karşı da önlemlerini alıyor.Maçaile başlayacak olan, bu isimden savunma anlamında yeterli verimi alamaması durumunda ise'a yönelecek.Beşiktaş'ın hücumda daha çok sağ kanadı kullanacağını düşünen tecrübeli teknik adam İsmail'i derbiye özel olarak hazırlayacak.