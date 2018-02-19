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İsmail favori! Plase Şener ve Dirar...

Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman, derbi öncesi sol bek konusunda planını yaptı

İsmail favori! Plase Şener ve Dirar...
Haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatıp liderle arasındaki puan farkını ikiye indiren Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş maçına çevrildi.
Sarı-Lacivertlilerde derbi öncesi en çok merak edilen konu ise sol bekte kimin oynayacağı...

Teknik Direktör Aykut Kocaman, bu bölge için İsmail Köybaşı'nın hazır olduğunu vurgulasa da maç içerisinde oluşabilecek sorunlara karşı da önlemlerini alıyor.
 

İSMAİL KÖYBAŞI 11'DE AMA...


Maça İsmail Köybaşı ile başlayacak olan Aykut Kocaman, bu isimden savunma anlamında yeterli verimi alamaması durumunda ise Şener Özbayraklı ve Dirar'a yönelecek.

Beşiktaş'ın hücumda daha çok sağ kanadı kullanacağını düşünen tecrübeli teknik adam İsmail'i derbiye özel olarak hazırlayacak.


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