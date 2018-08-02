İsmail Kartal: En iyi kadro Fenerbahçe’de

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü olan, 1. Lig’de şampiyon yaptığı Ankaragücü ile Süper Lig’de başarı kovalayacak İsmail Kartal, yenisezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kartal, “Bana göre şu anda ligde en iyi kadroya Fenerbahçe sahip. Tek eksikleri forvet. Bu bölgeye de bir takviye yaparlarsa, iyice güçlenecekler. İlk haftadan itibaren lige ağırlıklarını koyacaklarına inanıyorum” dedi.

İsmail Kartal, 2013’te Benfica karşısında Avrupa Ligi’nde finale çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın yardımcısıydı.

‘TARAFTAR GERİ DÖNDÜ’

Başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi’ndeki eşleşmeyle ilgili olarak, “Benfica çok güçlü bir takım. Ancak Fenerbahçe de çok iyi durumda. 2013’te benim de görev yaptığım dönemde şanssız bir şekilde elenmiştik. Ancak bu kez Fenerbahçe’nin turu geçeceğine inanıyorum. Kulüpte büyük bir değişim yaşanıyor. Taraftar yeniden takıma sahip çıktı, tribünlere döndü. Kadıköy’e gelen rakiplerin işi artık çok zor” ifadelerini kullandı.

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