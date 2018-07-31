Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Ankaragücü’nde forma giyen Umut Nayir’ı renklerine bağlamıştı.

Başkent ekibinde Spor Toto 1. Lig’de 29 maçta 14 gollük performans sergileyen 25 yaşındaki forvetle ilgili olarak eski hocasından açıklama geldi. Umut’la ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kartal’ın yeni yıldız adayını övdü.

Tecrübeli futbolcunun Siyah- Beyazlılar’da başarılı olacağına inandığını söyleyen Kartal, “Umut, çok karakterli bir futbolcu. Fizik gücü çok yüksek. 90 dakika boyunca fazla zorlanmadan forma giyebilecek bir isim. Özellikle kenarlardan yapılan hava toplarında çok etkili” ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA ÇALIŞMASI LAZIM"

Deneyimli oyuncunun Beşiktaş’ta seviye atlayabileceğini belirten Kartal, “Şenol Güneş’in ona gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Umut Nayir’ın biraz daha çalışması lazım. Beşiktaş, gelecek için çok iyi tercih yaptı. Takıma uyum sağlaması uzun sürmez” diye konuştu.

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