İsmail Metin Temel orgeneral oldu
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. YAŞ'ta 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi. İsmail Metin Temel 2. Ordu Komutanı olarak Afrin harekatını yönetmişti
İsmail Metin Temel 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün suikast listesinde 'öldürülecek ilk isim' olarak yer alıyordu.
Temel, bir önceki YAŞ toplantısında korgeneral rütbesindeyken terfisi 3 yıl erkene alınarak 2’nci Ordu Komutanlığı'na getirilmişti.
İsmail Metin Temel Afrin harekatından önce Fırat Kalkanı harekatını da yönetmişti.
İNCE TARAFINDAN ELEŞTİRİLMİŞTİ
Orgeneral rütbesine yükseltilen Temel 24 Haziran seçimleri öncesinden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert şekilde eleştirilmişti.
İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alkışladığı gerekçesiyle İsmail Metin Temel'i eleştirmiş ve "onun apoletlerini sökeceğim" demişti.
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