İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çok konuşulacak görüntüleri

Türkiye'nin yükselen cemaati: İsmailağa

Erdinç Şahin

'ndan canlı yayın yapan kişinin, "Şu anda binlerce bayan geldi, görüş yaptı. Şimdi erkekler görüş yapıyor. Sultanımızın sağlığı yerinde olduğu sürece öğle namazına peşine görüş oluyor" dediği görülüyor.Camın arkasında duranmüritleri ziyaret ederken, görüntülerde seslenen başka birinin ise sık sık, "Maşallah diyoruz, Kur'an'dan ayetler okuyoruz. İsteklerimizi, dualarımızı kalbimizden geçirerek devam ediyoruz" dediği görülüyor.Aynı kişinin, ziyaretçilerdenokunmasını istediği de görülürken, "Sultanımıza bakarak devam ediyoruz, bekleme yapmıyoruz. Başka şeylerle ilgilenmeyin. Faydalanabildiğiniz kadar faydalanın" ifadeleri de kullanılıyor.