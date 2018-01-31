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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çok konuşulacak görüntüleri

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çekilen görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Görüntülerde, tarikatın müritlerinin "türbe" ziyareti yapar gibi Ustaosmanoğlu'nu ziyaret ettiği görülüyor.

31 Ocak 2018, Çarşamba 10:40
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çok konuşulacak görüntüleri
İstanbul Çavuşbaşı'ndan canlı yayın yapan kişinin, "Şu anda binlerce bayan geldi, görüş yaptı. Şimdi erkekler görüş yapıyor. Sultanımızın sağlığı yerinde olduğu sürece öğle namazına peşine görüş oluyor" dediği görülüyor.

Camın arkasında duran Mahmut Ustaosmanoğlu'nu müritleri ziyaret ederken, görüntülerde seslenen başka birinin ise sık sık, "Maşallah diyoruz, Kur'an'dan ayetler okuyoruz. İsteklerimizi, dualarımızı kalbimizden geçirerek devam ediyoruz" dediği görülüyor.

İşte o görüntüler:



Aynı kişinin, ziyaretçilerden Nazar ayetleri ve Fatiha okunmasını istediği de görülürken, "Sultanımıza bakarak devam ediyoruz, bekleme yapmıyoruz. Başka şeylerle ilgilenmeyin. Faydalanabildiğiniz kadar faydalanın" ifadeleri de kullanılıyor.

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