İsmet Yılmaz ile Ahmet Demircan öğrencilere süt dağıttı

'SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYATI TERCİH EDECEĞİZ'

BAKANLAR ÖĞRENCİLERE SÜT DAĞITTI

Senim Tanay

Bakan İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile "Okul Sütü" dağıtımı dolayısıyla Çankaya'daki Muazzez Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.Eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılına yeni bir heyacanla başladıklarını ifade eden Bakan İsmet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu yarı yılda, bir önceki yarı yılda olduğu gibi öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermek için çalışıyoruz. Bunun için gerekli yeni öğretmenleri, yeni derslikleri, yeni eğitim teknolojilerini, yeni öğretim programlarını eğitim ailemizin hizmetine sunuyoruz. Kaliteli bir eğitim alacak öğrencilerimizin de bu eğitim için hazır durumda bulunması gerekir. Öğrencileri sağlıklı bir şekilde okula devam etmeleri sisteminde sağlıklı ve başarılı bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Bugün uygulamasını başlatacağımız Okul Sütü Programı çocuklarımızın daha sağlıklı eğitim almaları için yapılan çalışmalardan biridir. Daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir gelecek ancak sağlıklı nesillerle mümkündür. Öğrencilerimize doğru beslenme alışkanlığının kazandırılmasını önemsiyoruz. Beslenme de hayatın diğer alanında olduğu gibi biraz özen, denge ve düzen istemektedir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı öğrencilerimizin hayatta daha da çok başarılı olmalarını sağlar."Türkiye'nin Okul Sütü Programıyla çok önemli bir adımı attığını dile getiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şunları söyledi:"Türkiye, süt üretiminde gelmiş olduğu bu noktayı çocuklarının da hizmetine sunmuş bulunuyor. Bu sevindirici bir durum. Diğer taraftan ülkemizde 17 milyona ulaşan ilk ve orta öğrenimdeki öğrenci sayımız bizim için geleceğimizin güvencesi, teminatıdır. Besinlerimiz arasında beyazlar var. Onlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bunlar un, şeker ve tuzdur. Ancak bir beyaz var ki o beyazı yeterince tüketmek zorundayız. O beyaz ise süttür."Bakan Ahmet Demircan çocuklardan süt tüketmeye özen görmelerini isteyerek, "Sağlıklı beslenme ve hareketli hayatı tercih edeceğiz. Dijital ortam oyunları sizi hareketli hayattan alıkoyabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında hareketli bir hayatı yaşamak zorundayız. Aşırı kiloya dikkat edeceğiz. Süt bize bu noktada destek verir. Süt ve süt ürünleriyle beslenirsek kilo alma noktasında sıkıntı yaşamayız, sağlıklı bir beden yapısı oluştururuz" diye konuştu.Konuşmaların ardından İsmet Yılmaz, Ahmet Demircan ve Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca öğrencilere okul sütlerini dağıttı. Daha sonra Bakanlar Yılmaz ve Demircan girdikleri bir sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet etti.