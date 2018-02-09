İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

ISOCELL Dual : Samsung’un dual kamera sistemi

Akıllı telefon pazarının en ciddi oyuncularından olan Samsung, bildiğiniz üzere birçok farklı ürün hazırlayarak diğer üreticilere de destek sunabiliyor. Firma, resmi blogunda bir açıklama paylaştı ve sektörün tam anlamda çözüm sunan dual kamera sistemi Isocell Dual’i duyurdu

ISOCELL Dual : Samsung’un dual kamera sistemi
Bildiğiniz gibi son yıllarda akıllı telefonlarda dual kamera kullanımı çok popüler. Bu kameraların bir tanesi normal, diğeri de geniş açılı çekimler yaparak kullanıcılara daha zengin içerikler sunmayı hedefliyor. Baktığımızda, dual kamera sistemlerinin genellikle premium modeller, yani amiral gemisi telefonlar için hazırlandığını görüyoruz. Samsung’un bu yeni kamera çözümü Isocell Dual ise, giriş ve orta seviye akıllı telefonları da hedefliyor. Böylelikle akıllı telefon kullanıcılarının çok büyük bir bölümü dual kamera çözümlerinden yararlanabilecek.

Firma, Isocell Dual kamera sisteminde hem donanımsal hem de yazılımsal bütünlükle yol almak istiyor. Böylelikle bir taraf çok iyi çalışıyorken diğer tarafın hantal kalmasının önüne geçilecek. Haliyle daha iyi performans sunulabilecek. Üreticiler 13+13 ya da 8+8MP kamera çözümlerini tercih ederek daha hızlı netleme ve düşük ışıkta daha detaylı görüntülerin kaydedilebilmesi imkanlarını sunabilecek.


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dünyanın ilk holografik akıllı telefonunun fiyatı belli oldu

Dünyanın ilk holografik akıllı telefonunun fiyatı belli oldu
En güvenilir sosyal medya seçildi

En güvenilir sosyal medya seçildi
HTC U12, gücünü SD 845’ten alacak

HTC U12, gücünü SD 845’ten alacak
Akıllı telefonlarda elmas cam devri

Akıllı telefonlarda elmas cam devri
Apple, Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek

Apple, Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek
Broadcom, Qualcomm’un kapısını bir kez daha çaldı

Broadcom, Qualcomm’un kapısını bir kez daha çaldı
Bilim insanları ilk kez elektron durdurdu

Bilim insanları ilk kez elektron durdurdu
WhatsApp para transferini test ediyor! Hindistan'da başladı

WhatsApp para transferini test ediyor! Hindistan'da başladı
İskoç bilim insanları ilk kez laboratuvarda insan yumurtası olgunlaştırdı

İskoç bilim insanları ilk kez laboratuvarda insan yumurtası olgunlaştırdı
Twitter'ın hisselerinde yüzde 25 artış

Twitter'ın hisselerinde yüzde 25 artış
Suyun yeni hali keşfedildi

Suyun yeni hali keşfedildi