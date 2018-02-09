ISOCELL Dual : Samsung’un dual kamera sistemi

Adem Özdoğan

Bildiğiniz gibi son yıllarda akıllı telefonlarda dual kamera kullanımı çok popüler. Bu kameraların bir tanesi normal, diğeri de geniş açılı çekimler yaparak kullanıcılara daha zengin içerikler sunmayı hedefliyor. Baktığımızda, dual kamera sistemlerinin genellikle premium modeller, yani amiral gemisi telefonlar için hazırlandığını görüyoruz. Samsung’un bu yeni kamera çözümü Isocell Dual ise, giriş ve orta seviye akıllı telefonları da hedefliyor. Böylelikle akıllı telefon kullanıcılarının çok büyük bir bölümü dual kamera çözümlerinden yararlanabilecek.Firma, Isocell Dual kamera sisteminde hem donanımsal hem de yazılımsal bütünlükle yol almak istiyor. Böylelikle bir taraf çok iyi çalışıyorken diğer tarafın hantal kalmasının önüne geçilecek. Haliyle daha iyi performans sunulabilecek. Üreticiler 13+13 ya da 8+8MP kamera çözümlerini tercih ederek daha hızlı netleme ve düşük ışıkta daha detaylı görüntülerin kaydedilebilmesi imkanlarını sunabilecek.