İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu

Dicle Elektrik Dağıtım, kayıt altındaki abonelerinin daha kaliteli enerji alabilmesi için kayıt dışı kullanıma karşı mücadelesini artırdı. Kısa bir süre önce Siirt’te su hortumuna gizlenmiş kaçak elektrik hattı tespit eden kaçak kontrol ekipleri, bu kez Şanlıurfa’da bir isot (biber) tarlasına gizlenmiş bir kaçak elektrik hattını ortaya çıkardı

İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu
Edinilen bilgilere göre, Dicle Elektrik Dağıtım enerji kayıpları kontrol ekiplerinin Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Duran Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri son çalışmada bir kişinin yaklaşık 30 metre mesafedeki alçak gerilim direğinden evine kaçak elektrik hattı döşediği ortaya çıktı. Söz konusu kişinin elektrik direğinden aşağıya indirdiği kaçak hattı, isot olarak isimlendirilen biber tarlasının içerisinde toprağın altına döşeyerek gizlediği saptandı. Ekipler, kaçak hatta ait kabloları sökerek toplarken, ev sahibi hakkında kayıt dışı elektrik kullanmaktan işlem yapıldı. 


YERALTI KABLOSUNU DELEREK EVİNE KAÇAK HAT ÇEKTİ


Viranşehir ilçesinde ise Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullanılmasını önlemek amacıyla enerji nakil hatlarının yer altına alınmasının ardından kurulan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu’nu (ASOP) besleyen kablonun delinerek, buradan kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Enerji kayıpları ekipleri, ilçenin Uğur Boran Caddesi'nde 15 metre arayla kurulan pano arasında kazı yapıldığına dair belirtiler tespit edince bu bölge kazıldı. Yapılan kazı sonucunda panoların yeraltı besleme kablosunun delindiği ve bitişikteki eve buradan kaçak bir hat çekildiği ortaya çıktı. Ekipler, kaçak hattı iptal ettikten sonra besleme kablosunun üzerini yeniden örttü. Kazı yaparak evine kaçak elektrik hattı çeken şahıs hakkında ise gerekli yasal işlem yapıldı. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı
Turizm kenti Selçuk'ta sel felaketi

Turizm kenti Selçuk'ta sel felaketi
Mersin'de kaçak kazı operasyonu!

Mersin'de kaçak kazı operasyonu!
Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı, apartmanın damında uyurken bulundu

Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı, apartmanın damında uyurken bulundu
69 suçtan aranan hamile kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

69 suçtan aranan hamile kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Çorum'da kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

Çorum'da kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
İş adamı cinayetinde şok detaylar

İş adamı cinayetinde şok detaylar
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Sevgilisi sabaha kadar dövdü

Sevgilisi sabaha kadar dövdü
Kullandığı madde zombiye çevirdi

Kullandığı madde zombiye çevirdi
Başkent'i sağanak vurdu

Başkent'i sağanak vurdu