İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu

Edinilen bilgilere göre, Dicle Elektrik Dağıtım
enerji kayıpları kontrol ekiplerinin Şanlıurfa
’nın Harran
ilçesine bağlı Duran Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri son çalışmada bir kişinin yaklaşık 30 metre mesafedeki alçak gerilim direğinden evine kaçak elektrik hattı döşediği ortaya çıktı. Söz konusu kişinin elektrik direğinden aşağıya indirdiği kaçak hattı, isot olarak isimlendirilen biber tarlasının içerisinde toprağın altına döşeyerek gizlediği saptandı. Ekipler, kaçak hatta ait kabloları sökerek toplarken, ev sahibi hakkında kayıt dışı elektrik kullanmaktan işlem yapıldı.
Viranşehir
YERALTI KABLOSUNU DELEREK EVİNE KAÇAK HAT ÇEKTİ
ilçesinde ise Dicle Elektrik
tarafından kaçak elektrik kullanılmasını önlemek amacıyla enerji nakil hatlarının yer altına alınmasının ardından kurulan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu’nu (ASOP) besleyen kablonun delinerek, buradan kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Enerji kayıpları ekipleri, ilçenin Uğur Boran Caddesi'nde 15 metre arayla kurulan pano arasında kazı yapıldığına dair belirtiler tespit edince bu bölge kazıldı. Yapılan kazı sonucunda panoların yeraltı besleme kablosunun delindiği ve bitişikteki eve buradan kaçak bir hat çekildiği ortaya çıktı. Ekipler, kaçak hattı iptal ettikten sonra besleme kablosunun üzerini yeniden örttü. Kazı yaparak evine kaçak elektrik hattı çeken şahıs hakkında ise gerekli yasal işlem yapıldı.
İHA
Can Hakman