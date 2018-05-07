İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu

Dicle Elektrik Dağıtım, kayıt altındaki abonelerinin daha kaliteli enerji alabilmesi için kayıt dışı kullanıma karşı mücadelesini artırdı. Kısa bir süre önce Siirt’te su hortumuna gizlenmiş kaçak elektrik hattı tespit eden kaçak kontrol ekipleri, bu kez Şanlıurfa’da bir isot (biber) tarlasına gizlenmiş bir kaçak elektrik hattını ortaya çıkardı