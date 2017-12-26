İspanya Hazine Müsteşarı’ndan Cristiano Ronaldo hakkında şoke eden açıklama

Erdinç Şahin

takımlarındanvergi kaçakçılığıyla suçlandığı davayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.7 Aralık günü davayla ilgili uzman olarak verdiği ifadedehapse atılması gerektiğini söyledi.haberine göreiçin suçlamada bulunulan tutarın çok yüksek olduğu belirtilirken davayı gören hakimden Ronaldo’nun tutuklu yargılanması gerektiği konusunda itiraz edildi. Daha düşük miktarlarda vergi kaçırdığı iddiasıyla birçok kişinin tutuklu olarak yargılandığı belirtildi.vergi kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verilmişti. Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo’nun Madrid’de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de AlcarconPortekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia ediyor.İddianamede, Ronaldo’nun, 2011-2014 yılları arasındaki imaj gelirlerini eksik göstererek maliyeden toplam 14,75 milyon euro kaçırdığı belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid’e transfer olduğu 2010’da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığı öne sürülüyor.Portekizli golcünün 2011’de 1,39 milyon, 2012’de 1,66 milyon, 2013’de 3,2 milyon ve 2014’de 8,5 milyon euro vergi kaçırdığı ve İspanyol yasalarına göre 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtilmişti.Ronaldo’nun, Virgin Adaları ve İrlanda’da merkezleri bulunan şirketler aracılığıyla imaj gelirlerinin gerçek bedelini gizlediği de ifade edilmişti.