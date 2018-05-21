İspanya Milli Takım kadrosu açıklandı
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılacak takımların kadroları açıklanmaya devam ediyor. İspanya Milli takım kadrosu da açıklandı.
2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya'nın milli takım kadrosu açıklandı.
Kaleciler: De Gea, Reina, Kepa
Defans: Carvajal, Odriozola, Pique, Ramos, Nacho, Azpilicueta, Alba, Monreal
Orta Saha: Busquets, Saul, Koke, Thiago, Iniesta, Silva, Isco
Forvet: Asensio, Lucas Vazquez, Aspas, Rodrigo ve Diego Costa
Dünya Kupası'nda B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Portekiz, İran ve Fas ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.