İspanya Milli Takım kadrosu açıklandı

2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya'nın milli takım kadrosu açıklandı.

Kaleciler: De Gea, Reina, Kepa

Defans: Carvajal, Odriozola, Pique, Ramos, Nacho, Azpilicueta, Alba, Monreal

Orta Saha: Busquets, Saul, Koke, Thiago, Iniesta, Silva, Isco

Forvet: Asensio, Lucas Vazquez, Aspas, Rodrigo ve Diego Costa

Dünya Kupası'nda B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Portekiz, İran ve Fas ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.