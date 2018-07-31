Taksicilerin grevi dolayısıyla başkent Madrid'in en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Paseo de la Castellana, yüzlerce taksi tarafından kapatıldı. Bazı taksicilerin top oynadığı ya da güneşlendiği eylem sırasında, caddenin kullanılamamasından dolayı şehir merkezi ve civarında trafik sıkışıklığı oluştu.

Barselona'da ise El Prat Havaalanı'nda hizmet vermeyen taksicilerin şehir merkezindeki caddelerden Gran Via'daki bekleyişleri sürüyor.

Soruna çözüm bulabilmek için taksi şoförleri derneklerinin temsilcileri ile hükümet yetkilileri görüştü.

GREVE DEVAM ETME KARARI

Hükümetle yapılan ve 3 saat süren müzakerelerin ardından taksi dernekleri Fedetaxi, Antaxi ve Elitetaxi'nin yetkilileri, konuyla ilgilenen Kalkınma Bakanlığının teklifinin "yetersiz ve korkutucu" olduğunu bildirdi. Greve devam etme kararında olduklarını duyuran taksiciler, yine de teklifi kendi meclislerine taşıyacaklarını bildirdi.

Bakanlık, Uber ve Cabify gibi uygulamalar için çalışan sürücülerin temsilcileri ile de görüşüleceğini açıkladı.

Ülkede taksi şoförleri, bir mahkemenin Barselona'da Uber ve Cabify gibi uygulamalara getirilen kısıtlamaları kaldırmasının ardından geçen hafta grev başlatmıştı.

Taksiciler, "her 30 taksi için bir Uber ve Cabify aracı" şeklinde belirlenen oranın da uygulamaya konulmasını istiyor.

AA



