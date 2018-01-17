Isparta'da askeri uçak düştü! Şehitlerin ailelerine acı haber verildi



EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Faruk Arlı



İKİ ŞEHİT AYNI ŞEHİRDEN

Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa

Şehit Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı

GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI

Serap Belovacıklı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde CASA CN-235 tipi askeri eğitim ve nakliye uçağı düştü. Kazada 3 asker şehit oldu.Askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Faruk Arlı’nın, Eskişehir’de yaşayan eşine acı haber ulaştı.Şehit Arlı’nın (39) şehadet haberi, Sümer Mahallesi Özkal Sokak’ta yaşayan eşi Berna Arlı’ya askeri yetkililerce verildi.Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.Emekliliğine bir ay kaldığı öğrenilen Arlı’nın, Ömer (4) ve Duru (8) adında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa’nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde olayla ilgili yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03´te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1´inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve 3 kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah´tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" denildi.