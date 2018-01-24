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Isparta’da eğitim uçağı acil iniş yaptı

Isparta’da havalandıktan bir süre sonra arızalanan eğitim uçağı, Gönen ilçesi yakınlarında tarlaya iniş yaptı

Isparta’da eğitim uçağı acil iniş yaptı
Isparta Sivil Havacılık Okulu'ndan havalanan eğitim uçağı, bir süre sonra kuleye arıza alarmı verdi. Pilot, tek motorlu eğitim uçağını sorunsuz bir şekilde Gönen ilçesine indirdi.          

TC-FSA kuyruk numaralı Cessna 172 tipi tek motorlu eğitim uçağının motor kısmında çıkan bir arızadan dolayı Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Senirce Köyü'nde boş tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta bulunan öğretmen ve öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


ISPARTA VALİSİNDEN AÇIKLAMA


Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "Özel havacılığa ait eğitim uçağı. Havalandıktan sonra arızalanıyor. Çok şükür ölen, yaralanan yok. Herhangi bir yaralanma ya da hasar bilgisi ulaşmadı." dedi.          



EKİPLER İNCELEME YAPTI


AFAD yetkilileri de bu konuda ulaşan bir yardım talebi olmadığını belirtti. Özel havacılık okulu ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin ardından uçağın iniş yaptığı yerden kaldırılması için ekipler 3 saat çalıştı. Ekipler ilk olarak uçağın kanatlarını yerinden söküp bir kamyonete koydu. Uçağın gövdesi ise kurtarıcı vince yüklenerek özel havacılık okulunun uçak bakım hangarına götürüldü.          


"ÜŞÜMESİNLER DİYE ATEŞ YAKTIK"


Uçağın inişi sırasında tarlada çalışan Erdal Bozkurt, AA muhabirine, uçağın iniş yaptığını görünce işi bırakıp olay yerine geldiğini söyledi. Pilot ve öğrencinin kazanın verdiği panik halinde olduğunu ve yaralı olmadıklarını ifade eden Bozkurt, "Olay yerine gelip yardımcı olduk. Üşümesinler diye ateş yaktık. Daha sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Durumları iyiydi." diye konuştu.        

 


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