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Isparta'da nişanda maganda dehşeti

Isparta Yalvaç’a bağlı Bahtiyar köyünde oturan 19 yaşındaki Can Çetin, Çamharman köyünde yeğeninin nişanına gitti

Isparta'da nişanda maganda dehşeti

MAGANDA DEHŞETİ


Saat 23.00’te bazı davetliler tabanca ile havaya ateş etti. Kurşunlardan biri Can’ın göğsüne isabet etti.

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Hastaneye kaldırılan Can öldü. 2 şüpheli gözaltına alındı. Can’ın, arkadaşları ve nişanlanan yeğeni ile oynarken çekilen neşeli anları, hayatının son karesi oldu. Doğduğunda annesi ve babası tarafından terk edilen Can evlatlıktı.


BABANIN FERYADI


Cenazede gözyaşlarına boğulan baba Murat Çetin şunları söyledi: “Can benim evlatlığım değil, canımın içiydi. Bir baba olarak yalvarıyorum: İnsanları böyle yok etmeyin. Başka babaları, anaları ağlatmayın.”





Türkiye’de sadece son 3 yılda bireysel silahlanma yüzünden yaşanan kanlı olaylar yüzde 61 arttı. Bu sürede toplam 2 bin 187 kişi canından oldu.


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