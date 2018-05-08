Isparta'da nişanda maganda dehşeti

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BABANIN FERYADI

İdil Janet Demiray

Saat 23.00’te bazı davetliler tabanca ile havaya ateş etti. Kurşunlardan biri Can’ın göğsüne isabet etti.Hastaneye kaldırılan Can öldü. 2 şüpheli gözaltına alındı. Can’ın, arkadaşları ve nişanlanan yeğeni ile oynarken çekilen neşeli anları, hayatının son karesi oldu. Doğduğunda annesi ve babası tarafından terk edilen Can evlatlıktı.Cenazede gözyaşlarına boğulan baba Murat Çetin şunları söyledi: “Can benim evlatlığım değil, canımın içiydi. Bir baba olarak yalvarıyorum: İnsanları böyle yok etmeyin. Başka babaları, anaları ağlatmayın.”Türkiye’de sadece son 3 yılda bireysel silahlanma yüzünden yaşanan kanlı olaylar yüzde 61 arttı. Bu sürede toplam 2 bin 187 kişi canından oldu.