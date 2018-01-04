SON DAKİKA

Isparta'da öğrenci apartında tüp patladı: 1 öğrenci ağır yaralandı

Isparta’da bir öğrenci apartındaki mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 öğrenci ağır yaralandı. Onu kurtarmaya çalışan 2 arkadaşı da dumandan zehirlendi

04 Ocak 2018, Perşembe 19:57
Isparta'da öğrenci apartında tüp patladı: 1 öğrenci ağır yaralandı
Isparta'da öğle saatlerinde Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci apartında  Ahmet H. isimli öğrencinin kaldığı 1+0 apartta, mutfak tüpünün açık kalan gazının birikmesi sonucu meydana gelen sıkışma nedeniyle patlama meydana geldi.  Apartta çıkan yangında Ahmet H. yanarak ağır yaralandı.


KURTARMAYA GELEN ARKADAŞLARI ZEHİRLENDİ


Ahmet H.’yi kurtarmak için apartın merdiven boşluğuna gelen Merve İ. ve Bedirhan K. de yangın sonucu oluşan dumandan zehirlendi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre patlama sonucu çıkan yangını kısa süre sonra söndürdü. Yangın sonucunda söz konusu apartta bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.




Olay yerinde yanarak ağır yaralanan Ahmet H.’ye ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri, öğrenciyi ileri tetkik ve tedavileri yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti.


DURUMU AĞIR


Çıkan yangında dumandan etkilenen Merve İ. ve Bedirhan K.’nin ise tedbiren sevk edildikleri Özel Isparta Hastanesi’nde yapılan gerekli tedavileri sonrasında taburcu edildikleri belirtildi. Ağır yaralanan Ahmet H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.




 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Otomobille geldiler, üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler

Otomobille geldiler, üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler
Kocasına tarım ilacı vererek zehirledi

Kocasına tarım ilacı vererek zehirledi
İstanbul’da yaşanan ilginç kazalar kameralara yansıdı.

İstanbul’da yaşanan ilginç kazalar kameralara yansıdı.
Kağıt toplayıcısı bu kazada hayatını kaybetti

Kağıt toplayıcısı bu kazada hayatını kaybetti
Nöbetçi eczaneyi bıçakla soydu

Nöbetçi eczaneyi bıçakla soydu
Kameraya aldırmadan kucaklayıp götürdüler

Kameraya aldırmadan kucaklayıp götürdüler
Alt geçide dalan otomobilin kazası kameraya yansıdı

Alt geçide dalan otomobilin kazası kameraya yansıdı
Kediyi boğarak öldüren cani serbest bırakıldı

Kediyi boğarak öldüren cani serbest bırakıldı
İstanbul'da oğlunu öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul'da oğlunu öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Diyarbakır'da öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Diyarbakır'da öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
Trafiği tehlikeye atan anlar kamerada

Trafiği tehlikeye atan anlar kamerada