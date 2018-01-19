Isparta'da yalnız yaşayan adamın cesedi bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan Zeki Dolmacı (52), evinde ölü bulundu.

Isparta'da yalnız yaşayan adamın cesedi bulundu
Özbayat köyünde eşinden ayrıldığı için yalnız yaşayan 4 çocuk babası Zeki Dolmacı’ya ulaşamayan Fransa’daki kızı, durumu Yağcılar köyünde oturan kız kardeşine bildirdi. Yakınları, yedek anahtarla kapıyı açarak girdikleri evde, Zeki Dolmacı’nın oturur haldeki cesediyle karşılaştı. Evde yapılan incelemede herhangi bir boğuşma ve arbede yaşanmadığı belirlendi. Yalvaç Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside Dolmacı’nın, zatürreye bağlı ciğerlerinin aşırı su toplası nedeniyle öldüğü tespit edildi. Dolmacı’nın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.

DHA
 


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