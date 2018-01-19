Isparta'da yalnız yaşayan adamın cesedi bulundu

Serap Belovacıklı

Özbayat köyünde eşinden ayrıldığı için yalnız yaşayan 4 çocuk babası Zeki Dolmacı’ya ulaşamayan Fransa’daki kızı, durumu Yağcılar köyünde oturan kız kardeşine bildirdi. Yakınları, yedek anahtarla kapıyı açarak girdikleri evde, Zeki Dolmacı’nın oturur haldeki cesediyle karşılaştı. Evde yapılan incelemede herhangi bir boğuşma ve arbede yaşanmadığı belirlendi. Yalvaç Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside Dolmacı’nın, zatürreye bağlı ciğerlerinin aşırı su toplası nedeniyle öldüğü tespit edildi. Dolmacı’nın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.DHA