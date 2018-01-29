Isparta'da yangın: 2 ölü



2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 EV KÜL OLDU

İdil Janet Demiray

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli Köyü'nde çıkan yangın bir anda büyüdü.Edinilen bilgilere göre, Madenli'de bir evde çıkan yangın çevreye de sıçrayınca bir anda büyüyerek yayıldı.Yangının çıktığı evlerde mahsur kalanların bulunduğu belirtilirken, ekipler ve köy halkının müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştığı öğrenildiOlay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis Ekibi ve Jandarma Ekibi sevk edildiği belirtildi.Yangın, bir anda büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı. Durumun haber verilmesiyle Gelendost ilçe merkezindeki itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangına çevre ilçelerden de çok sayıda takviye istendi.Toplam 4 evi adeta küle çeviren yangında, içeride mahsur kaldığı belirtilen Mustan Zengin (84) ile Fadime Zengin’in (84) yanarak can verdiği öğrenildi.Diğer yandan, dumandan etkilenen kişiye de sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği kaydedildi. Öte yandan, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, henüz yaşlı çiftin cesedine ulaşmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.