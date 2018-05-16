Isparta'da göçük! Bir işçi toprak altında kaldı

Isparta'da göçük! Bir işçi toprak altında kaldı Toprak kayması sonucu Afganistan uyruklu işçi Eghbal Akbarı boğazına kadar toprak altında kaldı. İşçi, itfaiye, jandarma ve vatandaşların çalışması sonucu kurtarıldı