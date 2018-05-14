Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ilahiyatçı yazar Prof.Dr. Mustafa Karataş ve eşleriyle birlikte geldikleri Ardıçlı köyünde gül bahçesinde gül topladı, kulelere çıkıp fotoğraf çektirdi. Günaydın, Karataş ve eşleri ardından da gül havuzunda gül banyosu yaptılar.

Prof.Dr. Mustafa Karataş, "İlimde şöyle bir tabir var; ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İlme'l-yakin demek yaşamadan, içinde bulunmadan görmeden bilmektir. Ayne'l-yakin de bizzat görerek bilmektir. Hakke'l-yakin var ki tam işin merkezinde bulunmaktır. Biz şimdi bugüne kadar gülü ve gül bahçesini ilme'l-yakin biliyorduk bugün artık hakke'l-yakin oldu. Gözümüzle gördük artık her tarafımız gül oldu. Burada artık gülden bir parça oluyorsunuz. Bütün bu güzellikleri topluma tanıtan sayın belediye başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür ediyorum" dedi.

'DÜNYA DUYACAK'

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da Isparta’nın gülünü artık Türkiye’nin tamamen duyduğunu, bu fuar ve festivalle dünyaya duyurduklarını vurguladı. Başkan Yusuf Ziya Günaydın, "Cennetten bir parça, her tarafında gül fışkıran bir şehirde yaşıyoruz. Ardıçlı Köyü'nü pilot bölge seçtik. Derya gibi gül bahçeleri var burada. Bu bahçelerde bütün insanların gülü görmesini istedik. Bütün Türkiye gelsin bu cenneti görsün istedik. Ardıçlı Köyü'nde bunu sağladık. Isparta Türkiye’nin gül bahçesidir. Gülleriyle cennetten bir parçadır. Isparta’nın bir gül bahçesi olduğu artık sadece Türkiye değil, dünya duyacak" diye konuştu.

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)