Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemek ve engellemek için sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında farklı zamanlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.E. ve E.A. düzenlenen operasyon ile yakalandı. Haklarında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılan şüpheliler emniyette gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.