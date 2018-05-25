Isparta'da yılanlar korkuya neden oldu

Isparta'da yılanlar korkuya neden oldu Isparta'da, iş yerinin önündeki kaldırım taşı altında ve binanın yağmur suyu borusunda görülen 2 yılan, korkuya yol açtı. İtfaiye ekiplerince yakalanan 2 yılan, doğaya bırakıldı. Şehrin bazı bölgelerinde de yılanlara rastlandı.