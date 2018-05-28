İsrafı önleyerek tasarruf etmek mümkün





İsraf bir bakıma paranızın çöpe gitmesi demek. Paranızın çöpe gitmesini engellemek ise aslında çok basit:

Evde yiyecek israfını engellemek için neler yapabilirsiniz?

- Yiyebileceğiniz kadar satın almaya özen gösterin. Fazla aldığınız her ürün israf adayıdır.

- Evde olmayacağınız günler için az alışveriş yapın.

- Son kullanma tarihi ileri tarihlerde olan ürünleri tercih edin.

- Mümkünse kendi konservelerinizi yapın.

- Fazla yemek yapmışsanız bunu uygunsa eş dostunuzla ya da hayvan dostlarınızla paylaşın.

- Ertesi gün ya da sonraki öğünde kullanabileceğiniz yiyecekleri atmayın.

- Buzdolabının bozuk olması yiyeceklerin hızlı bozulmasına sebep olur bu nedenle ayar kontrolünü sık sık yapın.

Alışverişte israf nasıl engellenir?

- Aç karna alışverişe çıkmayın. Aç olduğunuz zaman aslında hiç yemeyeceğiniz şeyleri aldırma eğiliminde olabilirsiniz.

- Son tüketim tarihi yakın olan ürünleri tercih etmeyin.

- Alışveriş listesi yapın ve buna sadık kalın.

Kıyafetler ve Teknolojik Ürünler

İsrafın sadece yiyeceklerle sınırlı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ev ekonomisine darbe vuran israf yöntemlerinin başında hiç giyilmeyen kıyafetler ve kısa süreli ihtiyaçlar için alınan teknolojik ürünler başta geliyor.

Ne Yapmalı?

Öncelikle israfın önüne geçmek için savurganlığı engellemeli ve tasarrufa yönlenmeli. Eğer alınmış olan ürünler varsa da bunları bağış yöntemiyle sisteme geri kazandırabilirsiniz. Kısa süreli ihtiyaçlar için de kiralama yöntemini uygulayın. Paranız cebinizde kalsın. (Para Durumu)