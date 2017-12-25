İsrail 2 Türk vatandaşını sınır dışı etti

MESCİD-İ AKSA'YA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Mine Bozkurt

İsrail polisi tarafından geçtiğimiz Cuma günü Kudüs’te gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede kefaletle serbest bırakılan Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı, sınır dışı edilmişti. Türk Hava Yolları’nın TK-787 sefer sayılı tarifeli uçağıyla akşam saat 19.40’da İstanbul’a gelen Kızılırmak ve Gargılı ile birlikte Kudüs’e giden 8 kişi de Atatürk Havalimanı’na indi.Sınır dışı edilen yolcular ile beraberindekiler, işlemlerinin yapılması için uçak altında polis tarafından karşılandı.Basın mensuplarına gösterilmeyen Kızılırmak ve Gargılı, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Cuma günü İsrail polisi tarafından Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç gözaltına alınmıştı.Kızılırmak ve Gargılı’nın Kudüs’ü ziyaret etmek için Belçika’dan gittikleri, Koç’un ise İsrail’de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı öğrenilmişti.İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde cuma günü gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç cumartesi akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.Batı Kudüs’teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşlarının, Mescid-i Aksa’nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri ay sonuna kadar yasaklandı. Kızılırmak ile Gargılı cuma günü yatsı namazı için Mescid-i Aksa’ya girmek isterken, Koç ise cuma namazı sonrasıEski Şehir bölgesinde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınmıştı.İsrail polisi Kızılırmak ile Gargılı’ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç’a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamalarını yöneltmişti. 3 Türk vatandaşı da cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede polisin suçlamalarını reddetmişti. Kızılırmak ile Gargılı’nın Kudüs’ü ziyaret etmek için Belçika’dan geldiği, Koç’un ise İsrail’de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtilmişti.