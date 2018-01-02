15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

İsrail Afrikalıları uyardı: 3 ay içinde gitmeyenlere süresiz hapis

İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyardı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor

İsrail Afrikalıları uyardı: 3 ay içinde gitmeyenlere süresiz hapis
BBC Türkçe'nin aktardığına göre İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyardı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor.

İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalılıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattı. Ülkeden ayrılmayı reddeden göçmenler süresiz olarak hapsedilirken, onları çalıştıran işverenler de para cezasına çarptırılacak.

 'UGANDA VE RUANDA İLE ANLAŞMA İMZALANDI'


Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve bu kişilerin ülkede doğan 5 bin çocuğu yaşıyor. Bu yetişkinlerin çoğu 3 ayda bir yeniletmek zorunda oldukları geçici vizelerle ülkede kalıyor. Bir kez daha vizelerini yeniletmeye çalıştıklarında göçmenlere, vizelerinin son kez yenileneceği ve süresi bitmeden önce ülkeden ayrılmaları gerektiği söylenecek. İsrail, gönderilen Afrikalıları kabul etmeleri için Uganda veya Ruanda ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın detayları açıklanmamıştı. Haaretz, anlaşma kapsamında İsrail'in Ruanda hükümetine sığınmacı başına 5 bin dolar ödeyeceğini yazdı.


 KENDİ İSTEKLERİYLE AYRILANLARA 3.500 DOLAR


 Kendi istekleriyle ülkeden ayrılanlara kişi başına 3 bin 500 dolar verilecek. Holot Gözaltı Merkezi'nde tutulan 970 göçmen ve Saharonim Hapishanesi'nde tutulan 450 göçmenin de ülkeden ayrılmaya zorlanacağı bildiriliyor. Ülkedeki insan hakları örgütleri ise karara karşı çıkıyor. Sınır dışı etme sürecinin yılda 86,5 milyon dolara mâl olması bekleniyor

 'İSRAİL'DEN AYRILANLAR KANADA VE BATI ÜLKELERİNİ TERCİH EDİYOR'


 Geçtiğimiz yıllarda İsrail'den ayrılan Afrikalılar daha çok kendi ülkelerine ya da diğer Afrika ülkelerine giderken, son iki yılda bir değişim gözlendiği belirtiliyor. Buna göre çoğu Afrikalı başta Kanada olmak üzere Batı ülkelerine göç ediyor. 2017'nin ilk 9 ayında ülkeden ayrılan Afrikalıların yüzde 64'ünün Batı ülkelerine, yüzde 20'sinin Uganda ve Ruanda'ya, yüzde 16'sının Eritre ve Sudan'a gittiği kaydediliyor. Geçen yıl İsrail'den toplam 3 bin 300 Afrikalı ayrılmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe istifa etti

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe istifa etti
Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu

Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu
Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tepki

Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tepki
KKTC seçimlere hazır

KKTC seçimlere hazır
Edirne'de mahallelerinde refüj istemeyen 50 kişilik grup yolu trafiğe kapattı

Edirne'de mahallelerinde refüj istemeyen 50 kişilik grup yolu trafiğe kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret
Sağlık Bakanlığı tedavi edilmeyen HIV'li hasta için soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı tedavi edilmeyen HIV'li hasta için soruşturma başlattı
Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Bitlis Valiliği'nden teröristlere ait olduğu iddia edilen mezarlıkla ilgili açıklama

Bitlis Valiliği'nden teröristlere ait olduğu iddia edilen mezarlıkla ilgili açıklama
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı
İzmir'de 2 bin yıllık 'oda mezarlar' bulundu

İzmir'de 2 bin yıllık 'oda mezarlar' bulundu