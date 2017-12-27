İsrail, Ağlama Duvarı yakınındaki tren istasyonuna Trump'ın adını verecek

'CESUR VE TARİHİ KARARININ ARDINDAN İSTASYONA TRUMP'IN ADINI VERME KARARI ALDIM'

AĞLAMA DUVARINI GÖREVDEYKEN ZİYARET EDEN İLK ABD BAŞKANI



HIZLI TREN İNŞAATI 2001'DEN BU YANA SÜRÜYOR

Nazlı Erdol

İsrailli yetkililer'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı alan'a bir jest yapmaya hazırlanıyor.gazetesinin haberine göre, Ağlama Duvarı yakınında inşa edilecek tren istasyonuna Trump'ın adını verme kararı aldı.Katz "Ağlama Duvarı Yahudiler için en kutsal yer. Ben de, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı cesur ve tarihi kararının ardından Başkan Trump'ın adını oraya giden tren istasyonuna verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.6 Aralık'ta Kudüs kararını açıklayan Trump aynı zamanda Ortadoğu turunda Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmiş ve burayı görevdeyken ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.Katz dün inşaatı devam eden Tel Aviv-Kudüs arasındaki hızlı tren hattının Eski Kudüs bölgesindeki Yahudi Mahallesi'ne doğru genişletilmesini ve Ağlama Duvarı yakınında bir istasyon inşa edilmesini onaylamıştı.Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre Katz'ın 'Ulaştırma Bakanlığı'nın en önemli ulusal projesi' olarak nitelediği projenin maliyeti 730 milyon dolar.Bu karara göre Kudüs girişindeki Umma istasyonundan Yahudi Mahallesi'nde bulunancaddesine kadar 3 km'lik bir tünel inşa edilecek.-Kudüs arasında halihazırda normal hızda trenle yolculuk edilebiliyor. Hızlı tren hattının inşası ise 2001'den beri devam ediyor.Hızlı tren ile iki kent arasındaki seyahat süresinin 30 dakikanın altına düşürülmesi planlanıyor.