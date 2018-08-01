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İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri Kudüs kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

01 Ağustos 2018, Çarşamba 01:12 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018, Çarşamba 01:15
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İsrail askerleri bugün Kudüs’ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasında 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin gelip küçük çocuğu açıklamadıkları bir yere götürdüklerini söyledi. 

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre 5 bin 900 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu, bunların arasında 291’inin de çocuk olduğu biliniyor. 

KUDÜS (İHA)



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